En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido. Este espacio se cuida como se cuida lo más cercano. Por eso, los textos completos viven aquí, junto a quienes deciden acompañar el proyecto en su versión premium. Si ya eres parte: gracias por sostener esta voz compartida. Y si aún no, quizá quieras asomarte: a veces basta un paso más para entrar en la intimidad de estas pausas. No leas filosofía, forma parte de ella.

Hay preguntas que no aparecen de golpe. No llegan una tarde cualquiera, se sientan frente a nosotros y se presentan con claridad. Más bien se van formando lentamente, como una gotera que al principio parece insignificante y que un día descubrimos que lleva meses cayendo sobre el mismo lugar. Uno sigue con su vida, trabaja, construye, conoce personas, inicia proyectos, comparte ideas, celebra encuentros. Todo parece avanzar con relativa normalidad. Sin embargo, en algún momento, al mirar hacia atrás, aparece una sensación difícil de ignorar: la de haber visto pasar a demasiadas personas por un mismo lugar de nuestra vida.

No me refiero únicamente a amistades. Tampoco a relaciones amorosas. Hay personas que llegan para compartir una conversación, una ilusión, una etapa, una posibilidad. Algunas parecen convencidas de que estarán ahí durante mucho tiempo. Otras incluso nos contagian un entusiasmo que quizá nosotros mismos habíamos olvidado. Durante un periodo, todo parece encajar. Uno se acostumbra a su presencia. Aprende a contar con ellas. Empieza a imaginar el futuro incluyendo su nombre en ciertos planes. Y entonces, casi siempre por razones distintas, algo cambia. A veces se marchan despacio. A veces de forma abrupta. A veces ni siquiera se van realmente; simplemente dejan de estar.

Durante mucho tiempo pensé que lo difícil era aceptar las ausencias. Hoy ya no estoy tan seguro. Las ausencias duelen, sí, pero creo que existe algo todavía más complejo. Lo verdaderamente agotador es el diálogo que comienza después. Esa conversación silenciosa que nadie escucha y que suele desarrollarse en las horas más extrañas. Porque cuando una persona se aleja, solemos preguntarnos qué ocurrió. Cuando son varias, empezamos a preguntarnos qué ocurre con nosotros.

Es una transición casi imperceptible. Al principio buscamos explicaciones concretas. La vida cambió. Tenían otras prioridades. Estaban atravesando sus propios problemas. Sus intereses tomaron otro rumbo. Todas esas explicaciones parecen razonables. Incluso pueden ser ciertas. Pero existe un punto en el que la acumulación de despedidas produce una especie de desgaste. Entonces la pregunta deja de dirigirse hacia afuera y comienza a dirigirse hacia adentro. Ya no pensamos tanto en las razones de los demás. Empezamos a examinar nuestras propias grietas.

Quizá por eso hay ciertas noches que se sienten diferentes. No necesariamente más tristes, sino más inquisitivas. Son noches en las que uno revisa conversaciones antiguas, decisiones tomadas hace meses o años, momentos que parecían insignificantes. No porque espere encontrar respuestas definitivas, sino porque necesita comprobar algo. Como si existiera la esperanza secreta de descubrir el error exacto que explique todo lo demás. Una frase. Una actitud. Una exigencia excesiva. Una falla de carácter. Cualquier cosa que permita organizar el caos en una explicación comprensible.

Supongo que hay algo seductor en pensar que somos la causa de todo. Suena extraño decirlo, porque nadie desea sentirse culpable. Sin embargo, la culpa tiene una ventaja silenciosa: ofrece la ilusión de control. Si el problema soy yo, entonces existe algo que puedo corregir. Si la explicación está dentro de mí, entonces quizá el futuro pueda ser distinto. La alternativa resulta mucho más incómoda. Aceptar que las personas toman decisiones que no siempre comprendemos. Que sus caminos pueden cambiar sin consultarnos. Que algunas historias terminan sin que exista un responsable claro.

Aun así, la mente insiste. Construye expedientes imaginarios. Reúne pruebas. Organiza recuerdos como si preparara un juicio. Y en ese juicio, curiosamente, suele haber un único acusado: uno mismo.