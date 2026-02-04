Durante buena parte del discurso contemporáneo, sobre todo en ambientes marcadamente cientificistas, la religión aparece retratada como una fuerza puramente obstructiva. Se le acusa de frenar el pensamiento crítico, de imponer dogmas irracionales y de haber perseguido, a lo largo de la historia, a quienes se atrevieron a explicar el mundo sin recurrir a lo sobrenatural. Esta crítica no es completamente injusta. Existen episodios históricos, doctrinas y prácticas religiosas que efectivamente chocaron con el avance del conocimiento científico.

Sin embargo, reducir la historia de la relación entre religión y ciencia a un simple conflicto permanente es una simplificación que empobrece nuestra comprensión cultural. Las cosmovisiones religiosas no únicamente impusieron límites; también ofrecieron marcos de sentido dentro de los cuales fue posible empezar a pensar el mundo como algo ordenado, coherente y, sobre todo, comprensible. Esa idea fue decisiva para que surgiera la actitud científica.