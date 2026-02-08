Vivimos en una época obsesionada con la verdad y, sin embargo, profundamente desorientada con respecto a ella. Se la invoca constantemente como si fuese un objeto estable, algo que puede señalarse con el dedo y delimitarse sin fisuras. Esta forma de entender la verdad genera una ilusión de seguridad, pero también empobrece nuestra relación con la experiencia humana, que es siempre más ambigua, cambiante y contradictoria de lo que nos gustaría admitir.

El discernimiento aparece aquí como una habilidad esencial. No como una técnica ni como un juicio moral rápido, sino como una disposición interna que se entrena a través de la experiencia propia de la vida. Discernir implica aprender a distinguir sin simplificar, a sostener tensiones sin resolverlas de inmediato y a convivir con lo que no encaja del todo en categorías cerradas. Sin esta capacidad, caemos fácilmente en prejuicios que terminan por empobrecer tanto nuestra comprensión del mundo como nuestra relación con nosotros mismos.