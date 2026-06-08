El estudio del ámbito de la reproducción ha adquirido relevancia teórica y metodológica en las últimas décadas. Diversas corrientes como el feminismo marxista, la economía del género, la economía feminista y la economía del cuidado han puesto énfasis en el estudio del trabajo doméstico y de cuidado, con el objeto de reconocer tanto su valor económico como su valor simbólico. En este sentido, se ha develado su rol en el sostenimiento de la vida, pero también su importancia económica al ser indispensable para crear las condiciones necesarias para la reproducción de capital. Si bien existen diferencias teóricas al interior de cada tradición, todas ellas han contribuido a reflejar su centralidad en la reproducción de la vida cotidiana.

El trabajo reproductivo posee un devenir histórico que encuentra su punto de inflexión con la emergencia del modo de producción capitalista que dio origen a una forma muy particular de concebir al trabajo, pues decantó en la contraposición entre el ámbito de la producción y el ámbito de la reproducción1. Diversas investigaciones permiten constatar que, previo a dicho modo de producción, la reproducción se organizaba de una manera distinta. Esta escisión ha sido interpretada a partir de diferentes categorías analíticas, entre las que destaca el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Esto forma parte de lo que se conoce como división sexual del trabajo. La sociedad ha naturalizado que el trabajo doméstico es un trabajo realizado por mujeres que debe desarrollarse a partir de la gratuidad, mientras que el trabajo productivo y remunerado es ejercido por los hombres.