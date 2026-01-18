Hay dolores que no se anuncian. No interrumpen la normalidad ni producen una fractura visible en el curso de las cosas. No se traducen en un acontecimiento reconocible ni en un relato fácilmente comunicable. Son, más bien, una forma de desgaste continuo, una incomodidad persistente que acompaña la vida cotidiana sin adquirir nunca la forma de una crisis abierta. Y quizá por eso mismo resultan tan difíciles de pensar.

El problema no es solo que estos dolores pasen desapercibidos para los demás, sino que tampoco encajan con facilidad en nuestras propias categorías de comprensión. No parecen justificar una pausa, ni una queja, ni una demanda explícita de atención. Se sitúan en una zona ambigua del sufrimiento: no son lo suficientemente intensos como para ser llamados tragedia, pero tampoco tan leves como para ser ignorados sin consecuencias. Permanecen, insisten, se acumulan.

Pensar qué hacemos con este tipo de dolor implica cuestionar no solo nuestras respuestas individuales, sino también las condiciones sociales, culturales y simbólicas que determinan qué sufrimientos cuentan y cuáles quedan fuera del marco de lo decible. Porque el dolor que no se ve no es solo una experiencia privada: es también el resultado de un orden que administra la visibilidad del malestar.