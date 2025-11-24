En este rincón de Στοά, Miguel Ángel, el director de Filosofía en la Red, no escribe para enseñar, sino para acompañar. Aquí no hay artículos ni certezas, sino respiraciones: pensamientos que se asoman entre el cansancio y la esperanza, donde filosofar es, también, una forma de seguir de pie. Quien entra aquí no busca respuestas, sino compañía en la búsqueda. Por eso, los textos completos viven en un espacio reservado, entre quienes deciden sostener, con su presencia y su apoyo, la continuidad de esta voz compartida. Si ya formas parte, gracias por quedarte en esta intimidad. Y si aún no, quizá este sea el momento: basta un gesto, una suscripción premium, para entrar en el silencio donde todavía pensamos juntos.

No sé en qué momento exacto se cerró, solo que de pronto sentí un eco extraño en el pecho… como si una puerta que llevaba meses entreabierta, sostenida a medias, finalmente hubiera decidido cerrarse sola. No fue un golpe. Fue más bien un susurro: un cierre suave, casi imperceptible, pero con la claridad suficiente para dejarme mirando el aire que entraba por una ventana que hasta entonces no sabía que existía. Y pensé —con cierto pudor— que así pasa cuando algo cambia porque alguien se va: no se rompe solo lo evidente, también se reacomoda lo que permanecía oculto, aquello que uno había aprendido a no mirar para no sentir.

Mientras ordenaba mentalmente lo que quedaba de aquel proyecto, esa sensación persistió: no tristeza, no alivio, no molestia; más bien algo parecido a una calma rara, como la luz que entra después de una tormenta que no viste venir. Y en esa calma, una pregunta silenciosa se quedó conmigo: ¿por qué duele tanto que alguien se vaya, incluso cuando una parte de ti sabía que era inevitable? Quizá porque en cada despedida se cuelan todas las anteriores, y porque cada mutación que ocurre dentro de nosotros siempre llega antes de que tengamos lenguaje para nombrarla.

Me descubrí revisando los días como quien pasa el dedo sobre una cicatriz: no para recordar el dolor, sino para entender la forma. Había gestos míos que ya no estaban, hábitos que se habían ido transformando, pequeñas dependencias que de pronto parecían fuera de lugar. Era como despertar en una habitación propia que, sin embargo, había cambiado de disposición durante la noche. Los objetos seguían ahí, pero ya no estaban en el mismo sitio emocional.

Y entonces lo reconocí: la ausencia no era un hueco. Era un movimiento.

No siempre nos damos cuenta, pero cuando alguien se va, algo en nosotros también se desplaza. A veces hacia adelante, a veces hacia adentro. Y, en ese desplazamiento, empezamos a notar cosas que antes estaban amortiguadas por la presencia del otro: inseguridades, silencios, fragilidades. El miedo —ese viejo conocido— toma su turno. Surge esa inquietud de si mis torpezas, mis maneras abruptas, mis pausas, mis formas de decir y no decir, habrán empujado a alguien a marcharse. Es un miedo casi primitivo: creer que nuestras fallas personales tienen el poder de desarmar un vínculo entero.

Pero cuando respiré un poco más, no desde la ansiedad, sino desde la observación, apareció algo más diáfano: nada se sostiene solo porque alguien esté. Lo que sostiene —y esto me ha costado años entenderlo— es la dirección emocional y ética que pulsa en el fondo de lo que hacemos. Las manos cambian, las voces cambian, los acompañamientos también. Pero algo más profundo permanece si es auténtico.

Esa idea, al principio, me incomodó. Me cuesta soltar la ilusión de que ciertas personas son indispensables. Me cuesta aceptar que, a veces, lo que se desordena cuando alguien se va no es la vida, sino mi necesidad de creer que todo depende de un “nosotros” particular. Pero la vida no funciona así. El tiempo tampoco. Las relaciones mucho menos.