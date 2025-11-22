Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir avisos, recordatorios, adelantos de artículos y reflexiones que no siempre llegan al correo: es como tener a Filosofía en la Red en el bolsillo, cerquita.



Cuando la esperanza empieza a clarear el alba, el color de la muerte toma fuerza. Nuestra existencia está en juego, incluso cuando se piensa que este caos está controlado; hemos pensado un mundo mejor para nuestros hijos, pero anteponiendo los intereses económicos sobre la vida humana, donde cada parte de nuestro organismo está monetizada. Los políticos apuntan al mismo objetivo, de asaltar al Estado con el fin de tomar más del que menos tiene, dejando en la calle a los que verdaderamente trabajan por el país.

Vivimos en una patria que desaloja a sus hijos para mantener a los inquilinos, donde la verdad es condenable y la mentira es aplaudida en grandes escenarios. Tenemos una educación que restringe la verdadera libertad, una educación oprimida que solo obedece a ideologías obsoletas y que busca insaciablemente dominar la mente de los niños y jóvenes, imponiendo obediencias absolutas sin espacio para la construcción de la crítica. No se educa para la libertad creativa, sino para ser manipulados por las ideas mesiánicas que buscan el control de los más jóvenes.

Esta encarnizada manipulación produce inabarcables brechas entre todos, donde unos pocos buscan la dominación de todo aquello que se mueve en la tierra, sucede en la política, en la economía y, sobre todo, en la educación, la cual se ha convertido en el negocio de quienes poco o nada saben de esta noble profesión. Tratan de encasillarla o simplemente vandalizan a los que expresan ideas contrarias al gobierno de turno o al poder en general. Dominar el territorio educativo es trazar líneas de dominación en torno a las representaciones de la libertad.