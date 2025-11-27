Filosofía en la Red, como plataforma internacional de divulgación, declara que el contenido siguiente constituye únicamente una reflexión académica elaborada por su autor. Las opiniones, interpretaciones y valoraciones expresadas son responsabilidad exclusiva de quien escribe y no representan postura institucional, política, ideológica o educativa de la plataforma. Su finalidad es estrictamente informativa y formativa, sin emitir juicios sobre políticas públicas, actores gubernamentales o modelos educativos vigentes.

En el siglo XIX, la educación fue un tema prioritario para los Estados-nación del continente americano. Los procesos de independencia no solo fueron políticos, sino que también se extendieron al ámbito de la cultura. En el caso particular de México, después de su proceso de independencia, el territorio devastado económicamente transformó su realidad con el compromiso establecido en su Constitución de 1824. Sin embargo, los conflictos políticos y sociales apenas comenzaban. El siglo XIX mexicano estuvo lleno de problemas, y la educación puede señalarse como un ámbito falto de carácter y de importancia. Se retoma la educación desde sus raíces coloniales y se instituye como una práctica aún ligada a la religión. Esta se prioriza como instructora espiritual y moral desde las órdenes eclesiásticas. Durante la primera mitad del siglo XIX, en medio de los conflictos nacionales, se consolidó una educación que promovía los valores de la teología. Reflexionar sobre este camino permite comprender cómo las transformaciones históricas, sociales y filosóficas han configurado nuevos paradigmas educativos desde conceptos que promueve la propuesta actual de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

El debate o la puesta en escena de una educación liberal tendría su presentación durante la segunda mitad del siglo XIX. Los infructuosos intentos de instaurar una educación laica en el siglo XIX llegarían a su fin con las Leyes de Reforma. En ellas se prioriza la educación como instrumento de transformación y cambio para un Estado-nación en vías de consolidación y con una visión moderna. El papel eclesiástico disminuye su intervención en la educación. La sociedad, renovada por estos cambios, observa la libertad y contribuye a abandonar la visión de una moral exclusivamente religiosa, orientándose hacia una perspectiva más universal. El papel del educador se convierte en prioridad para el Estado y las escuelas normales se institucionalizan.

No obstante, a finales del siglo XIX, la educación enfoca sus esfuerzos pedagógicos en la figura del educando, especialmente en la educación básica primaria. Puede señalarse como el inicio de una etapa en la que los métodos y la teoría pedagógica cobran relevancia al centrarse en la figura del infante en el aula. Se destaca la preocupación por las condiciones indispensables para brindar a los niños un ambiente de aprendizaje sano y estimulante. Como puede leerse en las conclusiones del Congreso Higiénico-Pedagógico:

Recomendaron también ejercicios apropiados para el desarrollo corporal del educando, juegos al aire libre y gimnasia. Asimismo, prescribieron la enseñanza objetiva y el cultivo de las facultades físicas, morales e intelectuales. En lugar de premios y castigos, los alumnos deberían aprender a reconocer las consecuencias de sus actos para formar en ellos el hábito de hacer el bien1.