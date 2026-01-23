La invención de Morel es una novela breve, pero densa. Bajo la apariencia de un relato fantástico y casi de ciencia ficción, Adolfo Bioy Casares construye una historia profundamente trágica, en la que la soledad y el amor llevan al narrador a una decisión extrema. Más allá del misterio de la isla y de la invención que le da título a la obra, la novela se construye sobre una pregunta incómoda: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar con tal de no perder aquello que amamos?

La historia se centra en un fugitivo que llega a una isla aparentemente desierta, donde intenta sobrevivir mientras registra sus vivencias en un diario. La isla, sin embargo, pronto deja de ser un lugar de aislamiento, ya que el narrador comienza a observar la aparición de un grupo de personas. Entre ellas se encuentra Faustine, una mujer por la que el narrador desarrolla una obsesión casi de forma inmediata, pues intenta verla cada que puede e incluso intenta interactuar con ella, aunque parece que ella simplemente ignora su presencia de manera deliberada.

Entre su paranoia por ser descubierto en la isla y su deseo de convivir con la mujer que lo obsesiona, se genera en el personaje una creciente angustia y una sensación de irrealidad que logra transmitirnos. Esto empeora cuando el narrador empieza a sospechar que los acontecimientos se repiten de manera idéntica y que aquello que observa no es del todo real.