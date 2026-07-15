Un estadio lleno produce una forma extraña de oscuridad. Decenas de miles de luces iluminan el césped, las cámaras registran cada movimiento y millones de espectadores observan simultáneamente el mismo punto. Casi nada parece quedar fuera de la mirada. Sin embargo, mientras más intensa es la iluminación sobre el campo, más fácil resulta olvidar todo lo que permanece detrás: contratos opacos, intermediarios, trabajadores invisibles, apuestas clandestinas, intereses políticos y vidas convertidas en material desechable.

Quizá el poder más profundo del fútbol no consista en conseguir que millones de personas vean algo. Consiste en determinar qué dejarán de ver durante ese tiempo. Ningún gobierno, corporación o grupo criminal necesita ocultar completamente sus operaciones cuando puede aprovechar una maquinaria capaz de ordenar la atención colectiva. El espectáculo no borra el mundo exterior; simplemente lo vuelve menos urgente durante noventa minutos.

Esto no convierte al fútbol en una conspiración ni a sus aficionados en cómplices automáticos. La pasión por un equipo puede ser una experiencia genuina de pertenencia, memoria y alegría compartida. El problema comienza cuando esa inocencia emocional se transfiere a las instituciones que administran el deporte. Queremos creer que, porque nuestro afecto es verdadero, también lo es todo cuanto se presenta bajo los colores que amamos.

Pero una pasión puede ser honesta y, al mismo tiempo, estar rodeada por estructuras que no lo son. Precisamente porque el fútbol significa tanto para tantas personas, posee un valor que excede por completo el resultado de un partido. Quien consigue asociarse con esa emoción obtiene algo más importante que publicidad: recibe confianza prestada, legitimidad cultural y acceso a una multitud dispuesta a mirar.