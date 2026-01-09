Desde el primer párrafo de la Carta a Meneceo1, Epicuro2 exhorta de manera acentuada a filosofar (φιλοσοφεῖν), pues este verbo se relaciona directamente con la salud del alma (πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον), y esta última se relaciona con la felicidad (εὐδαιμονία). Es decir, la triple ecuación de filosofar = salud del alma = felicidad nos transmite ya una concepción de lo que es la filosofía en Epicuro. Con lo dicho, podemos decir que la filosofía para Epicuro es un saber cuya función farmacéutica y terapéutica trata de abolir y eliminar las principales razones que producen sufrimiento humano para conseguir una tranquilidad de ánimo (ἀταραξία) que nos lleva al fin último de la vida: el placer, es decir, el goce de lo bueno que tiene la vida.

Ante todo, Epicuro, por un lado, tiene una concepción de la divinidad simple y sencilla, pero, por otro, su concepción nos resulta tanto más complicada cuanto más se aleja del sentido común sobre lo divino. Pues, como veremos, para Epicuro la divinidad es un cuerpo vivo. Para empezar, Epicuro nos dice acerca de los dioses:

Considera en primer lugar a la divinidad como un ser viviente incorruptible y feliz, según la ha grabado en nosotros la común noción de lo divino, y nada le atribuyas ajeno a la inmortalidad o impropio de la felicidad3.

Lo primero que nos dice es que la divinidad (lo divino) es un ser viviente, de la misma manera que los hombres, los animales y que las plantas: la divinidad comparte naturaleza con nosotros. Así, Epicuro, para empezar, concibe lo divino como un ente viviente que, si bien se diferencia de los otros seres vivientes, comparte atributos esenciales con estos últimos. De entrada, el primer atributo que la divinidad comparte con los otros seres vivientes es la posesión de cuerpo, pues todo lo que vive posee un cuerpo que le permite desarrollar precisamente la vida, o ¿puede pensarse en un ser viviente sin un cuerpo?, ¿puede concebirse la vida sin un medio que permita precisamente vivir?, ¿cómo concebir la vida de un ente viviente (ζῷον) si este no posee un cuerpo que le permita desplegar la vida?