En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido. Este espacio se cuida como se cuida lo más cercano. Por eso, los textos completos viven aquí, junto a quienes deciden acompañar el proyecto en su versión premium. Si ya eres parte: gracias por sostener esta voz compartida. Y si aún no, quizá quieras asomarte: a veces basta un paso más para entrar en la intimidad de estas pausas.

El otro día estaba viendo una película de acción, sin demasiada expectativa, de esas que se dejan correr mientras uno hace otra cosa. No era una escena particularmente intensa, ni un momento diseñado para quedarse contigo. Y, sin embargo, en medio de todo eso, apareció una frase que no parecía querer destacar, pero que terminó haciéndolo: “nuestra vida no es un hecho aislado, es la suma de todas nuestras decisiones”. La escena siguió, la película también, pero yo me quedé ahí un poco más de lo esperado, como si algo hubiera hecho eco sin que yo lo buscara.

No fue una revelación inmediata ni una emoción clara. Fue más bien una incomodidad lenta, de esas que se instalan sin hacer ruido. Porque, si lo pienso con cierta honestidad, no siempre vivo como si mi vida fuera una suma. Más bien, muchas veces la vivo como si fuera un juicio. Uno silencioso, constante, donde lo último parece tener más peso que todo lo anterior, como si cada acción reciente tuviera la capacidad de reescribir lo que ya fui.

Hay algo demasiado humano en esa sensación. No es solo una idea abstracta, sino una forma muy concreta de habitar el día a día: esa presión de no fallar no siempre viene del deseo genuino de hacer bien las cosas, sino del miedo a que un error —uno solo— termine eclipsando todo lo demás. Como si nuestra historia no fuera un proceso, sino una especie de veredicto en construcción, siempre pendiente de la última prueba que presentamos ante nosotros mismos.

Y entonces aparece una exigencia que no siempre se nombra, pero que pesa: la de sostener una imagen coherente, la de no desviarse demasiado, la de evitar cualquier grieta que pueda convertirse en lo único visible. No se trata únicamente de cómo nos miran los demás, aunque eso influya, sino de cómo nos miramos nosotros mismos. Porque hay momentos en los que uno no necesita a nadie más para sentirse juzgado; basta con esa voz interna que recuerda con más nitidez lo último que hiciste que todo lo que llevas detrás.

A veces me da la impresión de que no nos da tanto miedo equivocarnos, sino ser reducidos a ese error. Que lo que inquieta no es tanto el fallo en sí, sino la posibilidad de que ese momento se convierta en el resumen. En esa especie de juicio final que no ocurre al final de la vida, sino que se actualiza constantemente, como si siempre estuviéramos a punto de cerrar una versión de nosotros mismos.

En ese sentido, la idea de que somos la suma de nuestras decisiones se vuelve más compleja de lo que parece. Porque sí, en teoría lo somos, pero en la práctica no siempre vivimos así. Vivimos más bien en una narrativa fragmentada, donde ciertos momentos adquieren un peso desproporcionado, donde la memoria —propia y ajena— funciona de manera selectiva. No recordamos todo, no integramos todo, y en ese proceso terminamos construyendo versiones parciales de lo que somos.

Y esa versión rara vez es completa. No somos una línea recta, nunca lo hemos sido. Somos cambios, contradicciones, decisiones que a veces se contradicen entre sí. Hay versiones de nosotros que no dialogan, momentos que no encajan con la imagen que queremos sostener. Y, sin embargo, insistimos en fijarnos, en cerrar una narrativa, en poder decir “esto soy”, como si la identidad fuera algo estable, algo que pudiera definirse sin matices.

Quizá por eso pesa tanto lo último. Porque parece ofrecer una forma rápida de cerrar la historia, de simplificar lo complejo, de ponerle un punto final a algo que en realidad sigue abierto. Y aunque sepamos que no es tan sencillo, hay algo en nosotros que se aferra a esa lógica, que acepta esa reducción porque resulta más cómoda que sostener toda la ambigüedad de la experiencia.

Lo que inquieta no es solo que otros puedan reducirnos a un momento, sino que nosotros mismos empezamos a hacerlo. Nos miramos con esa lógica del todo o nada, como si una decisión pudiera anular todo un proceso. Como si el valor de lo que hemos sido dependiera de nuestra capacidad de no fallar en el último tramo. Y ahí es donde la autoexigencia deja de ser impulso y se convierte en una carga que se siente cada vez más pesada.

Porque vivir así cansa. Cansa sentir que cada paso tiene que sostenerlo todo, que no hay margen para el error, para la duda, para el cansancio. Como si cada momento fuera definitivo, como si no hubiera posibilidad de matiz, de contexto, de historia detrás. Y, sin embargo, la vida nunca ha funcionado de esa manera. La vida se vive en la totalidad, aunque no siempre se recuerde así.