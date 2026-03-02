Hace no tanto tiempo, declararse defensor de lo “natural” era casi una insignia cultural. Hablar de terapias alternativas, energías invisibles o remedios milenarios no generaba demasiada controversia. Hoy, en cambio, parece que el prestigio social se inclina hacia el otro lado: desenmascarar bulos, exigir evidencia, denunciar pseudociencias. El péndulo se ha movido con fuerza. Y cuando los péndulos se mueven con fuerza, rara vez se detienen en el punto medio.

Vivimos un momento en el que el escepticismo se ha vuelto visible, militante y, en muchos casos, viral. Las redes sociales amplifican la denuncia, la corrección pública y el “debunking” constante. Aparecen campañas institucionales, plataformas dedicadas a verificar información y comunidades enteras que celebran cada mito desmontado como una victoria cultural. La ciencia, o al menos una cierta imagen de la ciencia, se ha convertido en estandarte.

Pero la pregunta interesante no es si el escepticismo es legítimo —lo es—, sino qué tipo de escepticismo se está imponiendo. Porque no todo espíritu crítico es igual. Hay una diferencia profunda entre exigir razones y humillar al que no las tiene; entre defender la evidencia y convertirla en arma arrojadiza; entre cultivar la duda y exhibirla como trofeo moral.

Tal vez el escepticismo esté de moda. Y, como toda moda, corre el riesgo de simplificarse.