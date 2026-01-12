Nota editorial: las ideas y posturas expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor o autora. Filosofía en la Red defiende la libertad de pensamiento y la pluralidad de enfoques, por lo que la publicación de este contenido no implica una posición política institucional ni adhesión ideológica alguna.

La irrupción militar de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro marcaron un quiebre en la política internacional contemporánea. El episodio confirmó que el equilibrio jurídico global existe solo mientras Washington decida no ignorarlo. La eliminación expedita del dictador venezolano no fue registrada como el triunfo democrático que algunos esperaban, sino como una operación unilateral que expuso la fragilidad del orden internacional y el doble rasero que lo sostiene. La caída del régimen, por más celebrada que sea, llegó acompañada de una pregunta incómoda: ¿quién vigila a quienes dicen vigilar al mundo?

Cada invasión tiene un gesto inaugural y, en este caso, ese gesto fue la normalización. Tan pronto como los misiles iluminaron Caracas, la administración estadounidense envolvió la ofensiva en el relato gastado de la “liberación”. El guion es familiar: un enemigo conveniente, una justificación moral abstracta y una acción militar presentada como un sacrificio desinteresado en favor de la humanidad. Sin embargo, lo que emergió fue casi una réplica sin retoques del manual de operaciones de la Guerra Fría.

El recurso retórico no modificó un hecho central: se trató de una violación explícita de la soberanía venezolana. La intervención se produjo sin autorización del Consejo de Seguridad y sin un ataque previo que habilitara la defensa propia. Venezuela no había invadido territorio estadounidense, no había bombardeado bases norteamericanas ni constituía un peligro inminente para la seguridad global. La razón fue seleccionada ad hoc: narcoterrorismo, un término disponible para justificar cualquier acción contra cualquier Estado cuya conducta se declare indeseable.