La reflexión sobre la naturaleza del mal y la irracionalidad humana ha sido una constante en el pensamiento occidental, desde la hybris de los griegos hasta la banalidad del mal desarrollada por Hannah Arendt. No obstante, pocas categorías analíticas resultan tan incómodas y pertinentes para diagnosticar nuestra contemporaneidad como la teoría de la estupidez formulada por el teólogo y mártir alemán Dietrich Bonhoeffer durante su encierro en la prisión de Tegel, entre 1943 y 1945.

En sus escritos carcelarios, Bonhoeffer, testigo y víctima del colosal fracaso moral e intelectual que fue el nacionalsocialismo, distinguió con agudeza entre la maldad y la estupidez. Para él, la maldad, aunque abominable, conservaba una cierta dignidad al ser una voluntad consciente que podía ser combatida y, en última instancia, quizás incluso redimida; pero la estupidez, en cambio, representaba un problema cualitativamente distinto y más peligroso, debido a que no se refiere a un déficit intelectual, sino a un fallo ético y relacional, una “enfermedad social” que incapacitaba al individuo para la autonomía del juicio, sometiéndolo a los discursos del poder.

La estupidez, en palabras de Bonhoeffer, es una “estructura sociológica”, no un “problema psicológico”. Es en este marco conceptual donde el ecosistema digital contemporáneo, y en particular el fenómeno sociocultural de los llamados “influencers”, adquiere una relevancia analítica extraordinaria. El mundo de los llamados influencers no es meramente un espacio de ocio, marketing o expresión personal; es, quizás de manera involuntaria pero no por ello menos efectiva, una formidable máquina de generación y perpetuación de esa estupidez institucionalizada que tanto preocupaba a Bonhoeffer, ahora revestida con los atuendos seductores de la autenticidad, el empoderamiento y la conexión entre desconocidos.