Pensar en ética del cuidado supone cambiar el lugar desde el que solemos ubicar a la moral. No busca sustituir las reglas por los buenos sentimientos ni afirmar que toda decisión sea correcta o la más afectuosa. Lo que pone en discusión es la de imaginar que la moral puede construirse a partir de individuos completamente autosuficientes. Las personas nacemos vulnerables, nos enfermamos, envejecemos y dependemos de redes materiales y afectivas para vivir. Cuidar consiste, precisamente, en reconocer esa interdependencia y asumir la responsabilidad de responder a ella de manera competente.

La ética moderna ha descrito al sujeto moral como alguien libre para elegir y responsable de sus actos. Esa imagen fue clave para defender derechos y limitar atropellos, pero dejó en un segundo plano una cuestión: ¿qué hace posible que alguien llegue a elegir? Y es que, incluso la persona que parece más independiente, depende de infraestructuras, conocimientos y relaciones sostenidos por otros y otras. La ética del cuidado no niega la autonomía del individuo, sino que la sitúa en perspectiva. Nos recuerda que solo podemos gobernarnos porque, en distintos momentos de la vida, alguien —y también algo— ha sostenido nuestra capacidad de actuar.

El término “cuidado” puede inducir a error porque en el lenguaje cotidiano abarca desde la precaución hasta el cariño. Filosóficamente, designa una serie de prácticas: advertir una necesidad, asumir responsabilidad, realizar bien una tarea y atender a la respuesta de quien recibe la ayuda. Preparar comida, acompañar a una persona enferma, enseñar, mantener limpio un espacio o diseñar un servicio público son actividades distintas, pero comparten una finalidad: reparar, conservar o hacer habitable un mundo común. El cuidado incluye afectos, aunque también exige tiempo, conocimientos, organización, recursos y capacidad de juicio.