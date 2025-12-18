Trabajar hasta cansarnos de ser nosotros mismos
Reflexión filosófica sobre trabajo, productividad y agotamiento moderno, entre la autoexplotación cotidiana y la dificultad real de descansar hoy.
Vivimos cansados antes de admitirlo. No siempre de cuerpo, aunque eso también, sino de una forma más difusa, como si la energía se filtrara por rendijas invisibles a lo largo del día. Uno se levanta con la sensación de llegar tarde a algo que no sabe nombrar. Trabajar, producir, responder, rendir: verbos que ya no describen solo una actividad, sino una identidad. Y ahí empieza el problema, aunque durante mucho tiempo lo llamamos éxito.
Hablar hoy de ética del trabajo suena casi anacrónico, como si fuera una discusión del siglo pasado. Sin embargo, basta escuchar cualquier conversación cotidiana para notar que el malestar está ahí, flotando. No se trata solo de salarios o jornadas, sino de algo más íntimo: la sensación de que nunca es suficiente, de que siempre podríamos dar un poco más. Ese “poco más” termina siendo todo.
Pero es que hay una diferencia sutil, pero decisiva, entre trabajar porque se necesita y trabajar porque no se sabe parar. En muchos entornos actuales, ya no hay un jefe visible que ordene, ni un reloj que marque el final. El control se ha interiorizado. Uno se convierte en su propio vigilante, en su propio evaluador. Y eso, paradójicamente, se vive como libertad.
La ética del trabajo contemporánea se presenta envuelta en discursos positivos: motivación, crecimiento personal, pasión. Nadie obliga explícitamente, nadie castiga de forma directa. Pero la presión existe, solo que ahora se disfraza de elección. Si fallas, si te cansas, parece que el problema eres tú, no el sistema que empuja sin descanso.
