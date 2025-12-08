Para Aristóteles, toda acción humana con sentido apunta a un bien, y la tarea de la ética es identificar el bien supremo que organiza y da coherencia a todos los demás. La definición del fin es, por tanto, el punto de partida estratégico e ineludible de su investigación; no podemos saber cómo actuar si no sabemos primero hacia qué aspiramos. Este bien supremo, el fin último de todas nuestras acciones, es lo que Aristóteles denomina eudaimonía.

El término se traduce de manera imperfecta como «felicidad». Su significado es mucho más profundo y objetivo, evocando conceptos como “florecimiento humano”, “vivir bien” o “bienestar”1. Aristóteles la describe como el bien más perfecto y autosuficiente, aquel que se desea por sí mismo y no como medio para otra cosa. Su definición, que constituye el núcleo de toda su ética, es precisa: “la eudaimonía es una actividad del alma de acuerdo con la virtud2”.

Esta concepción se distingue claramente de esos fines menores que los seres humanos persiguen con demasiada frecuencia. Aristóteles descarta la búsqueda del placer, ya que considera que una vida dedicada a él es “propia de animales de pasto3”. También rechaza el honor, ya que este depende más de quienes lo otorgan que de quien lo recibe; y la riqueza, que no es más que un medio para otros fines. La eudaimonía no es un estado pasivo de satisfacción, sino una actividad; para Aristóteles, el cumplimiento de cualquier ser reside en su actividad o funcionamiento característico. Por lo tanto, el florecimiento humano es un sentimiento estático, como la alegría o el contento, sino el ejercicio continuo y excelente de nuestras capacidades más elevadas.

Para justificar su definición, Aristóteles recurre a su célebre argumento de la función: sostiene que el bien de cualquier cosa reside en el ejercicio excelente de su función específica; así como el bien de un flautista está en tocar bien la flauta, el bien del hombre debe encontrarse en su función distintiva. Esta no reside en la vida nutritiva, que compartimos con las plantas, ni la sensitiva, que compartimos con los animales. La función propia del ser humano es, por tanto, la actividad de la parte racional del alma4. En consecuencia, la vida lograda —la eudaimonía— consiste en el ejercicio excelente y virtuoso de la razón a lo largo de una vida entera; y si esta es la actividad virtuosa del alma, se vuelve imperativo analizar cómo se adquieren y se practican dichas virtudes.