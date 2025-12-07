Hay proyectos culturales que nacen en épocas favorables, donde todo parece fluir con naturalidad. Y hay otros que atraviesan momentos críticos en su desarrollo, fortaleciendo su identidad justo cuando el entorno se vuelve incierto. La Casa del Autor Zapopan (CAS) pertenece a esta segunda categoría: una institución que, aunque venía trabajando desde antes, tuvo que enfrentar la pandemia en pleno crecimiento, consolidando sus programas en un escenario marcado por interrupciones, exhibiciones forzosamente digitales y ritmos que no podían desplegarse del todo.

Su exposición ¿Hacia dónde íbamos?, presentada en la FIL Guadalajara 2025, marca un punto de inflexión: no solo representa su regreso pleno al contacto con el público, sino también la recuperación de un espacio de encuentro que había permanecido suspendido durante años.

Quien se detiene frente a esta muestra descubre algo más que mamparas coloridas. Descubre un relato. Descubre a una institución que entendió que el aislamiento no canceló el deseo de crear y que la creatividad —en sus diversas formas narrativas— necesitaba volver a un entorno real, tangible, compartido. Esta exposición condensa esa necesidad: la de volver a ver, a tocar, a acercarse.

Pero también condensa el inicio de otro ciclo. Aunque es la tercera exposición producida por el CAS, es la primera que puede presentarse sin el peso de la virtualidad o la urgencia adaptativa. Por eso, la pregunta del título —¿Hacia dónde íbamos?— adquiere un sentido casi filosófico: ¿qué significa retomar un camino interrumpido?, ¿cómo reconstruir el impulso creativo colectivo después de una pausa tan prolongada?, ¿y qué nuevas direcciones pueden surgir cuando una comunidad se reencuentra consigo misma en el espacio público?