Hay algo profundamente revelador en la forma en que hoy entendemos la felicidad. No es que la hayamos perdido; es que la hemos desplazado. La hemos movido, casi sin darnos cuenta, hacia espacios donde resulta más fácil medirla, exhibirla y, sobre todo, adquirirla. La felicidad contemporánea parece tener precio, envoltura y fecha de caducidad. Y eso no es casualidad.

Vivimos en una época donde lo tangible domina la experiencia emocional. Lo que se puede comprar se puede mostrar; lo que se muestra se valida; y lo que se valida se convierte en aspiración colectiva. En ese circuito, la felicidad deja de ser una vivencia íntima para convertirse en un indicador visible. Ya no basta con sentirse bien: hay que demostrarlo. Y para demostrarlo, el mercado ofrece un lenguaje claro: productos, experiencias, estilos de vida.

Pero este desplazamiento no es inocente. Cuando la felicidad se traduce en consumo, se vuelve dependiente de la renovación constante. Lo que hoy satisface, mañana aburre. Lo que hoy emociona, mañana se normaliza. Y así, sin darnos cuenta, entramos en una dinámica de búsqueda permanente que no termina nunca, porque está diseñada precisamente para no terminar.

El problema no es comprar. El problema es cuando comprar se convierte en el principal medio para sentir. Cuando dejamos de preguntarnos por lo que necesitamos y empezamos a responder automáticamente con lo que podemos adquirir. En ese momento, la felicidad deja de ser una construcción y se vuelve una reacción.