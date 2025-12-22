Cada cierre de año vuelve a poner sobre la mesa la misma exigencia: entenderlo todo, ordenarlo todo, sacar conclusiones claras. Parece que si no logramos explicar el año en términos de logros, aprendizajes o metas, entonces “no hicimos bien el ejercicio”. A mí esa lógica siempre me ha incomodado. No porque no crea en la reflexión, sino porque muchas veces la vida no se deja resumir tan fácilmente.

Hay años que no tienen forma de lista. Años que no se explican con fechas clave ni con decisiones heroicas. Años en los que lo más importante ocurre de manera lateral: en el cansancio acumulado, en las relaciones que se mueven de lugar, en las cosas que dejamos de tolerar sin haberlo planeado. Pensar esos años requiere otro ritmo, otra mirada y, sobre todo, menos juicio.

Desde ahí nace Filobalance 2025. No como un balance tradicional, sino como un espacio de pausa. Un cuaderno para pensar el año vivido sin forzarlo a ser algo que quizá no fue.

Con frecuencia confundimos pensar con evaluar. Pensamos que reflexionar sobre el año implica decidir si fue “bueno” o “malo”, productivo o improductivo, exitoso o fallido. Esa forma de pensar termina convirtiéndose en un tribunal: nos juzgamos con criterios que muchas veces no elegimos conscientemente, pero que repetimos porque parecen ser los únicos disponibles.

Sin embargo, pensar el año vivido puede ser otra cosa. Puede ser simplemente mirarlo con atención, sin necesidad de emitir un veredicto. Reconocer qué se movió, qué se desgastó, qué cambió sin que lo buscáramos. No para justificarlo ni para corregirlo de inmediato, sino para entender desde dónde estamos parados ahora.

En filosofía sabemos que no siempre somos transparentes para nosotros mismos. No vemos el momento exacto en el que cambiamos. Muchas transformaciones ocurren sin anuncio, sin claridad, sin palabras. Pretender que al final del año todo debe quedar claro es desconocer esa dimensión opaca de la experiencia humana.

Filobalance 2025 parte, así, de esa idea: no todo se entiende al cierre del año, pero sí puede pensarse con cuidado.

El año que no planeamos

también nos transforma

Una de las ideas que atraviesa todo el workbook es esta: no todos los cambios son elegidos. A veces no decidimos cambiar; simplemente dejamos de sostener lo mismo. Dejamos de aguantar ciertas dinámicas, ciertos ritmos, ciertas expectativas. No porque hayamos tomado una resolución consciente, sino porque algo en nosotros ya no pudo seguir igual.

Este tipo de transformaciones suelen pasar desapercibidas porque no encajan en el relato del progreso. No se anuncian como avances, no se celebran como logros. Sin embargo, terminan definiendo mucho más quiénes somos que cualquier propósito escrito a finales de diciembre.

En Filobalance 2025 quise darle espacio a ese tipo de cambios: los silenciosos, los incómodos, los que no sabemos si catalogar como crecimiento o como cansancio. Preguntarnos qué dejamos de tolerar, qué empezó a pesarnos más, qué ya no estamos dispuestos a sostener, dice mucho del año que vivimos, incluso cuando no hay una narrativa clara detrás.

Pensar el año desde ahí no es rendirse, es afinar la mirada.

Otro eje central del workbook tiene que ver con los otros. No como protagonistas de nuestra historia, sino como espejos que activan partes de nosotros mismos. Hay personas que aparecen sin planearlo y nos mueven algo por dentro. Otras no se van del todo, pero tampoco permanecen igual. Algunas relaciones no se rompen ni se fortalecen: simplemente cambian de lugar.

El cierre de año suele empujarnos a clasificar los vínculos en términos binarios: relaciones que funcionaron y relaciones que no. Pero la experiencia es mucho más compleja. Hay encuentros breves que dejan huella. Hay relaciones largas que se vacían lentamente. Hay silencios que dicen más que muchas conversaciones.

En Filobalance 2025 propongo mirar esas relaciones sin dramatizarlas, pero tampoco minimizarlas. Preguntarnos qué despertaron en nosotros, qué partes nuestras se volvieron visibles gracias a ciertos encuentros, qué desplazamientos ocurrieron sin que lo notáramos. Pensar a los otros es, inevitablemente, pensarnos a nosotros mismos.

Este ejercicio no busca ajustar cuentas ni cerrar ciclos forzadamente. Busca reconocer movimientos.

Uno de los grandes mitos del cierre de año es la idea de que todo debe cerrarse. Que llegar a diciembre con asuntos abiertos es señal de fracaso o de falta de trabajo emocional. Desde mi experiencia, esa exigencia suele ser injusta y poco realista.

No todo se resuelve en un año. No todo conflicto se aclara. No toda herida cicatriza en el tiempo que nos gustaría. Algunas cosas quedan abiertas porque siguen siendo verdaderas, porque aún nos importan, porque todavía no sabemos qué hacer con ellas.

En Filobalance 2025 quise dar lugar a lo no resuelto sin convertirlo en culpa. Pensar lo que quedó abierto no como una deuda, sino como parte de nuestra historia actual. Preguntarnos qué seguimos cargando, qué ya no duele igual, qué no queremos cerrar solo para dejar de sentir.

Aceptar lo abierto también es una forma de honestidad.

El formato de workbook no es casual. Escribir obliga a bajar el ritmo, a poner en palabras lo que suele quedarse en sensación difusa. No se trata de escribir bien ni de llegar a conclusiones elegantes, sino de hacer visible el pensamiento.

Todos los ejercicios de Filobalance 2025 están pensados para ser habitados, no cumplidos. No hay una forma correcta de hacerlo. Se puede escribir mucho o poco, seguir el orden o saltarse partes, hacerlo en una sola tarde o a lo largo de varios días. El cuaderno no exige, propone.

Ante un contexto saturado de estímulos y productividad, detenerse a escribir sin una finalidad utilitaria inmediata es, en sí mismo, un gesto filosófico.

¿Por qué Filobalance 2025?

Desde Filosofía en la Red siempre he defendido una idea sencilla: la filosofía no sirve para dar respuestas rápidas, sino para acompañar preguntas importantes. Filobalance 2025 es una extensión natural de ese proyecto editorial. No como curso, no como método, sino como herramienta de reflexión accesible.

Todo está pensado para que sea un material cercano, usable, no intimidante. Un cuaderno al que se puede volver cuando haga falta, incluso después de que el año haya terminado. No es un producto para “mejorarte”.

Es una invitación a mirar con más honestidad lo que ya viviste.

Puedes adquirirlo por 7.50USD, o, si formas parte de los suscriptores de pago de Στοά, descargarlo como parte de tu suscripción. De ambas maneras, ser suscriptor o adquirir el workbook de forma independiente, nos apoyas para seguir sosteniendo el proyecto Filosofía en la Red.

DESCARGA ⬇⬇⬇