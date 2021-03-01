Στοά

Στοά

Στοά
Filosofía en la Red
Filocharlando #1: Entrevista a Ana Requena.
0:00
-33:52

Filocharlando #1: Entrevista a Ana Requena.

Avatar de Filosofía en la Red
Filosofía en la Red
mar 01, 2021

Platicamos con Ana Requena (parte del equipo fundador de eldiario.es en 2012, medio en el que trabaja desde entonces y el que actualmente ejerce como redactora jefa de género) acerca de su libro "Feminismo vibrante". 

La autora nos explica por qué es importante sumar en la lucha feminista el placer: un derecho de las mujeres sin culpa ni pudor ya que, para ella, si no hay placer no hay una verdadera revolución. 

Sigue a Ana Requena en sus redes sociales: 

Twitter: https://twitter.com/requenaaguilar

Instagram: https://www.instagram.com/anarequenaaguilar/

Su libro en Amazon: https://www.amazon.com.mx/dp/B0858D4H9S/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_913C5PTVTHTM88DH5QZT

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Twitter: https://twitter.com/filosofiaenred

Instagram: https://www.instagram.com/filosofiaenlared/

Facebook: https://www.facebook.com/blogfilosofiaenlared

No dejes de visitarnos en filosofiaenlared.com

Edición: Aranza S. Romero (instagram: https://www.instagram.com/catarsisfilosofica)

Support this show http://supporter.acast.com/filosofia-en-la-red.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Discusión sobre este episodio

Avatar de User

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Plataforma de Divulgación Filosófica, S.A.S. de C.V. · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura