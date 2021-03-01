Filocharlando #1: Entrevista a Ana Requena.

Platicamos con Ana Requena (parte del equipo fundador de eldiario.es en 2012, medio en el que trabaja desde entonces y el que actualmente ejerce como redactora jefa de género) acerca de su libro "Feminismo vibrante".

La autora nos explica por qué es importante sumar en la lucha feminista el placer: un derecho de las mujeres sin culpa ni pudor ya que, para ella, si no hay placer no hay una verdadera revolución.

