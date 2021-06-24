Στοά

Στοά

Στοά
Filosofía en la Red
Filocharlando #13 con la ganadora de la Olimpiada Filosófica de Madrid 2021: Maite Tormo
0:00
-26:09

Filocharlando #13 con la ganadora de la Olimpiada Filosófica de Madrid 2021: Maite Tormo

Avatar de Filosofía en la Red
Filosofía en la Red
jun 24, 2021

En esta ocasión conversamos con María Teresa Tormo (Maite Tormo) quien ganó la XI Olimpiada Filosófica de Madrid, 2021 en la categoría disertación con su texto "¿Es la seguridad condición necesaria para la libertad?"

Charlamos sobre el trabajo con el que ganó, las implicaciones de vivir en una sociedad conectada 24/7 así como de la importancia de la filosofía para las chicas y chicos de su edad (16 años).

Support this show http://supporter.acast.com/filosofia-en-la-red.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Discusión sobre este episodio

Avatar de User

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Plataforma de Divulgación Filosófica, S.A.S. de C.V. · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura