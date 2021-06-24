Filocharlando #13 con la ganadora de la Olimpiada Filosófica de Madrid 2021: Maite Tormo

En esta ocasión conversamos con María Teresa Tormo (Maite Tormo) quien ganó la XI Olimpiada Filosófica de Madrid, 2021 en la categoría disertación con su texto "¿Es la seguridad condición necesaria para la libertad?"

Charlamos sobre el trabajo con el que ganó, las implicaciones de vivir en una sociedad conectada 24/7 así como de la importancia de la filosofía para las chicas y chicos de su edad (16 años).

