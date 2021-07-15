Filocharlando #16: Platicando con Sandra Loyola (editora del Dpto. de Filosofía de la IBERO

Στοά

Filosofía en la Red
Filosofía en la Red
jul 15, 2021

Charlamos con Sandra Loyola, editora del Dpto. de Filosofía de la Universidad IBERO, sobre la unión de la filosofía con la arquitectura (su especialidad) así como nos adentramos con ella al mundo editorial: qué implica editar una revista de investigación, los retos administrativos que los consejos editoriales tienen, todo el trabajo que los y las editoras llevan a cabo luego de recibir los trabajos de los autores.

