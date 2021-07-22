Στοά

Στοά

Στοά
Filosofía en la Red
Filocharlando #17: Platicando con Ximena Torrescano: la filosofía y dios
0:00
-57:22

Filocharlando #17: Platicando con Ximena Torrescano: la filosofía y dios

Avatar de Filosofía en la Red
Filosofía en la Red
jul 22, 2021

Platicamos con Ximena Torrescano Lecuona, filósofa y estudiante de teología, sobre dios y la filosofía: ¿cómo se pueden "unir" dos conceptos o ideas aparentemente tan diametralmente opuestos?

Además nos presenta su más reciente proyecto: "Café Filosófico: el saber delicioso", en donde de la mano de la filosofía y la teología busca dar respuestas de manera sencilla y amena junto a su host a los tópicos contemporáneos.

Support this show http://supporter.acast.com/filosofia-en-la-red.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Discusión sobre este episodio

Avatar de User

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Plataforma de Divulgación Filosófica, S.A.S. de C.V. · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura