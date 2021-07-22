Filocharlando #17: Platicando con Ximena Torrescano: la filosofía y dios

Platicamos con Ximena Torrescano Lecuona, filósofa y estudiante de teología, sobre dios y la filosofía: ¿cómo se pueden "unir" dos conceptos o ideas aparentemente tan diametralmente opuestos?

Además nos presenta su más reciente proyecto: "Café Filosófico: el saber delicioso", en donde de la mano de la filosofía y la teología busca dar respuestas de manera sencilla y amena junto a su host a los tópicos contemporáneos.

