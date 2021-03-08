Filocharlando #2: platicando con el INEAH

Acompáñanos con nuestro coordinador, Miguel Ángel, en nuestro segundo episodio de "Filocharlando": en esta ocasión platicamos con la Lic. Laura Rodríguez y el Dr. Óscar Quejido -fundadores, coordinadores y profesores del Instituto Europeo de Artes y Humanidades (INEAH)- acerca de las fake news, la relevancia de la filosofía en estos tiempos, la historia y origen del Instituto así como sus próximos cursos, entre otras cosas más.
Información sobre los próximos cursos del INEAH:
🔅 La libertad y sus márgenes: una mirada transversal a la historia de la filosofía: https://institutoeuropeodeartesyhumanidades.com/courses/libertad-margenes/
🔅 La vida y obra de Dante Alighieri: https://institutoeuropeodeartesyhumanidades.com/courses/la-vida-y-la-obra-de-dante-alighieri/
