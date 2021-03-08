Filocharlando #2: platicando con el INEAH

Acompáñanos con nuestro coordinador, Miguel Ángel, en nuestro segundo episodio de "Filocharlando": en esta ocasión platicamos con la Lic. Laura Rodríguez y el Dr. Óscar Quejido -fundadores, coordinadores y profesores del Instituto Europeo de Artes y Humanidades (INEAH)- acerca de las fake news, la relevancia de la filosofía en estos tiempos, la historia y origen del Instituto así como sus próximos cursos, entre otras cosas más.

Información sobre los próximos cursos del INEAH:

🔅 La libertad y sus márgenes: una mirada transversal a la historia de la filosofía: https://institutoeuropeodeartesyhumanidades.com/courses/libertad-margenes/

🔅 La vida y obra de Dante Alighieri: https://institutoeuropeodeartesyhumanidades.com/courses/la-vida-y-la-obra-de-dante-alighieri/

-- Redes sociales del Instituto --

▶️ twitter: https://twitter.com/ineahu

▶️ instagram: https://www.instagram.com/institutoeuropeodeartesyhumani

▶️ facebook: https://www.facebook.com/institutoeuropeodeartesyhumanidades

-- Redes sociales de Filosofía en la Red --

➡️ twitter: https://twitter.com/filosofiaenred

➡️ instagram: https://instagram.com/filosofiaenlared

➡️ facebook: https://www.facebook.com/blogfilosofiaenlared

💻 Visita nuestra web: https://filosofiaenlared.com 💻

Support this show http://supporter.acast.com/filosofia-en-la-red.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.