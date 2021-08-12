Filocharlando #20: Platicando con Olivia y Martina

En esta ocasión platicamos con Olivia y Martina, ganadoras al primer premio de en la XI Olimpiada Filosófica de Madrid; en la categoría de video. Mediante un cortometraje de menos de 2 minutos nos incitan a reflexionar sobre la libertad y cómo se llega a desfigurar bajo un contexto en el que se nos limita de acción y pensamiento.

Conoce el cortometraje "Libertad vs Seguridad":

➡️ https://youtu.be/T0ntFHlNbZA

-- Sigue a Filosofía en la Red --

➡️ twitter: https://twitter.com/filosofiaenred​

➡️ instagram: https://instagram.com/filosofiaenlared​

➡️ facebook: https://www.facebook.com/blogfilosofi...

💻 Visita nuestra web: https://filosofiaenlared.com​ 💻

-- (La presente entrevista fue grabada previa autorización escrita de los padres de la menor con la intencionalidad de difundir la justa académica) --

-- 📽️ edición: Aranza Sánchez R. (https://instagram.com/catarsisfilosofica) 📽️ --

Support this show http://supporter.acast.com/filosofia-en-la-red.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.