Filocharlando #22: Platicando con Jonatan Orlando Guillén

En esta ocasión platicamos con el filósofo Jonatan Orlando Guillén. En esta platica, Jonatan nos cuenta de su niñez, su acercamiento a la filosofía, su interés en la educación y cómo a través de esta se acercó a la Filosofía para Niños.
