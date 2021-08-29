Στοά

Filocharlando #22: Platicando con Jonatan Orlando Guillén
Filocharlando #22: Platicando con Jonatan Orlando Guillén

ago 29, 2021

En esta ocasión platicamos con el filósofo Jonatan Orlando Guillén. En esta platica, Jonatan nos cuenta de su niñez, su acercamiento a la filosofía, su interés en la educación y cómo a través de esta se acercó a la Filosofía para Niños.

