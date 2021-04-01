Filocharlando #3: Entrevista a Rodrigo Guerra (CISAV)

Acompáñanos con nuestro coordinador Miguel Ángel en nuestro tercer episodio de Filocharlando. En esta ocasión él platica con Rodrigo Guerra López, fundador del CISAV y recientemente nombrado miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. En esta charla se habla sobre el papel que juega la Iglesia frente a la pandemia, la diversidad de opiniones, y muchas otras cuestiones sobre las que es importante reflexionar en pleno siglo XXI.

