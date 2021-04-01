Στοά

Filocharlando #3: Entrevista a Rodrigo Guerra (CISAV)
Filocharlando #3: Entrevista a Rodrigo Guerra (CISAV)

Filosofía en la Red
abr 01, 2021

Acompáñanos con nuestro coordinador Miguel Ángel en nuestro tercer episodio de Filocharlando. En esta ocasión él platica con Rodrigo Guerra López, fundador del CISAV y recientemente nombrado miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. En esta charla se habla sobre el papel que juega la Iglesia frente a la pandemia, la diversidad de opiniones, y muchas otras cuestiones sobre las que es importante reflexionar en pleno siglo XXI.

