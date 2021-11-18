Στοά

Filocharlando #34 | Yesica Da Rosa
Filocharlando #34 | Yesica Da Rosa

nov 18, 2021

Platicamos con Yesica Da Rosa, profesora de filosofía y creadora del la cuenta de Instagram “Filosofía para mis amistades” (@filosofia_para_mis_amistades). Charlamos desde la importancia de Chespirito para Latinoamérica con interpretación filosófica de por medio, el peso de las mujeres filósofas y la necesidad de traerlas a las matrículas de estudio, entre ¡muchas cosas más!

