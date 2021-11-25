Στοά

Filocharlando #35 | Alba Sánchez @[Studying with] Alba
Filosofía en la Red
nov 25, 2021

Platicamos con Alba Sánchez (@[Studying with] Alba), lic. en comunicación y estudiante de la lic. en comunicación audiovisual y del máster en comunicación publicitaria; creadora de contenido en YouTube e Instagram sobre técnicas de estudio, organización y planeación. Platicamos con ella sobre cómo se organiza así como a los retos a los que se enfrenta; también descubrimos un poco de la historia de su cuenta, ¡entre muchas cosas más!

