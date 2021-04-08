Filocharlando #4: platicando con Nadia López García.

Acompáñanos junto a nuestro coordinador, Miguel Ángel, en este cuarto episodio de "Filocharlando": en esta ocasión platicamos con la Nadia Ñuu Savi -Premio Nacional de la Juventud 2018 (México), pedagoga, poeta bilingüe, promotora cultural de la cultura Mixteca - acerca de lo que representa ser indígena en el Mexico moderno, las adversidades con las que se ha encontrado, los mitos acerca de la inclusión -o no- de los indígenas en la sociedad moderna además de que nos regala un poco de la cosmovisión de los pueblos originarios, entre muchas cosas más.

-- Redes sociales de Nadia --

twitter: https://twitter.com/tejiendoapp

-- Redes sociales de Filosofía en la Red --

twitter: https://twitter.com/filosofiaenred

instagram: https://instagram.com/filosofiaenlared

facebook: https://www.facebook.com/blogfilosofiaenlared

Visita nuestra web: https://filosofiaenlared.com/

Video editado por: Aranza Sánchez R. (@catarsisfilosofica)

