Filocharlando #5: platicando con el Dr. Eduardo González Di Pierro

Filocharlando #5: platicamos con el Dr. Eduardo González Di Pierro
El Dr. Eduardo, experto en la fenomenología de Edith Stein, platica con Miguel Ángel, coordinador de Filosofía en la Red, sobre la importancia de santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) en este siglo XXI, ahondamos un poco sobre su vida, su relación con la Verdad, su conversión del judaísmo al catolicismo, su visión sobre el servicio y el amor, entre muchas cosas más. "Una filósofa del siglo XX para el siglo XXI". Todo en el marco del próximo curso a iniciarse en el CISAV: Testimonio y pensamiento. Introducción al pensamiento de Edith Stein.
Información del curso: https://cisav.mx/programas/curso-testimonio-y-pensamiento-curso-de-introduccion-al-pensamiento-de-edith-stein-2/
