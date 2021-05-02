Στοά

Filocharlando #7: Platicando con la Dra. Feliciana Merino Escalera
may 02, 2021

Platicamos con la doctora Feliciana Merino Escalera sobre el feminismo de Edith Stein (Teresa Benedicta de la Cruz): ¿era realmente feminista?, ¿cómo entendía la "complementariedad" de los géneros? Platicamos también sobre la búsqueda de la filósofa polaca de la Verdad y cómo esta búsqueda le llevó del ateismo al carmelo descalzo. Acompáñanos a redescubrir a una gran feminista del siglo XX para traer a la mesa la importancia de sus aportes a la lucha de género de este siglo XXI.

