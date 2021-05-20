Στοά

Filocharlando #9: Platicando con Luis Adrián Rodríguez Cortés
Filocharlando #9: Platicando con Luis Adrián Rodríguez Cortés

may 20, 2021

Platicamos con Luis Adrián Rodríguez, Director del Colegio Profesional de la COMEFI. En ese episodio Adrián nos narra algunas anécdotas de su infancia, y de cómo a una temprana edad supo que la filosofía era su vocación. Ahora como Director de la COMEFI nos cuenta su experiencia y algunos de los retos que supone estar al frente de este organismo tan reconocido e importante.

