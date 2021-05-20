Filocharlando #9: Platicando con Luis Adrián Rodríguez Cortés

Platicamos con Luis Adrián Rodríguez, Director del Colegio Profesional de la COMEFI. En ese episodio Adrián nos narra algunas anécdotas de su infancia, y de cómo a una temprana edad supo que la filosofía era su vocación. Ahora como Director de la COMEFI nos cuenta su experiencia y algunos de los retos que supone estar al frente de este organismo tan reconocido e importante.
