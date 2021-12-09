Filocharlando no. 37 | Platicamos con Elio Ponciano (@filosofiaprofana)

Platicamos con Elio Ponciano (@filosofiaprofana), profesor de Filosofía, creador de la cuenta en Instagram “filosofiaprofana”, además de una persona que trata de llevar la filosofía a la cárcel. Platicamos con él sobre su experiencia como divulgador de filosofía en redes sociales, su pasado religioso así como de algunas experiencias que ha vivido en la cárcel, ¡entre muchas cosas más!

