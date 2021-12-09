Στοά

Filosofía en la Red
Filocharlando no. 37 | Platicamos con Elio Ponciano (@filosofiaprofana)
Filocharlando no. 37 | Platicamos con Elio Ponciano (@filosofiaprofana)

Filosofía en la Red
dic 09, 2021

Platicamos con Elio Ponciano (@filosofiaprofana), profesor de Filosofía, creador de la cuenta en Instagram “filosofiaprofana”, además de una persona que trata de llevar la filosofía a la cárcel. Platicamos con él sobre su experiencia como divulgador de filosofía en redes sociales, su pasado religioso así como de algunas experiencias que ha vivido en la cárcel, ¡entre muchas cosas más!  

