Στοά

Στοά

Στοά
Filosofía en la Red
#Filocharlando no. 44 | Uriel Ulises Bernal Madrigal
0:00
-47:31

#Filocharlando no. 44 | Uriel Ulises Bernal Madrigal

Avatar de Filosofía en la Red
Filosofía en la Red
feb 17, 2022

🗣 Platicamos con el Uriel Ulises Bernal Madrigal, maestro en filosofía de la cultura, sobre la importancia de esta en la esfera pública, la relevancia de la retórica y el lenguaje así como nos comparte algunas estrategias para realizar una buena hermenéutica, ¡entre muchas cosas más!

📧 Correo electrónico de Uriel:

urielulisesbm@gmail.com

🔗¡Síguenos en todas nuestras redes sociales!  http://enlaces.filosofiaenlared.com

#filosofía #filocharlando #filosofiaenlared #filosofiacontemporanea #cultura #hermeneutica #lenguaje

Discusión sobre este episodio

Avatar de User

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Plataforma de Divulgación Filosófica, S.A.S. de C.V. · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura