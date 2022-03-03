Στοά

Στοά

Στοά
Filosofía en la Red
#Filocharlando no. 45 | Andrea Zeballos
0:00
-54:52

#Filocharlando no. 45 | Andrea Zeballos

Avatar de Filosofía en la Red
Filosofía en la Red
mar 03, 2022

🗣 Platicamos con Andrea Zeballos (@amorporlafilosofia), prof. de Filosofía, conductora de "La Brújula Intempestiva", un programa de radio filosófico-literario y administradora de la cuenta @amorporlafilosofia sobre la docencia de la filosofía en la Argentina, los retos que implica "enseñar" a los futuros docentes de secundario, sus aventuras en la radio como divulgadora de filosofía, ¡entre muchas cosas más!

📺 Mirá el episodio en YT: https://youtu.be/vzFnyjwj7U4

#filosofía #filocharlando #filosofiaenlared #amorporlafilosofia #mujeresfilosofas #docencia

Discusión sobre este episodio

Avatar de User

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Plataforma de Divulgación Filosófica, S.A.S. de C.V. · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura