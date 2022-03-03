Filocharlando no. 45 | Andrea Zeballos

🗣 Platicamos con Andrea Zeballos (@amorporlafilosofia), prof. de Filosofía, conductora de "La Brújula Intempestiva", un programa de radio filosófico-literario y administradora de la cuenta @amorporlafilosofia sobre la docencia de la filosofía en la Argentina, los retos que implica "enseñar" a los futuros docentes de secundario, sus aventuras en la radio como divulgadora de filosofía, ¡entre muchas cosas más!

📺 Mirá el episodio en YT: https://youtu.be/vzFnyjwj7U4

