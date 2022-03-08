Filocharlando no. 46 | Greta Sweet (Especial #8M)

🗣 Platicamos con Greta Sweet (@greta_sweet96), actriz p0rn0, sobre los retos a los que ese enfrenta en la industria, lo que significa ser mujer en dicho espacio, así como los prejuicios a los que se enfrenta; también, en el marco del #8demarzo indagamos sobre cómo vive el feminismo con esta lucha constante sobre “mercantilizar” -o no- su cuerpo. 📲 Las redes de Greta: IG: https://www.instagram.com/greta_sweet96/ TikTok: https://www.tiktok.com/@greta_sweet96 TW: https://twitter.com/alema1995 OF: https://bit.ly/greta_sweet96 #filosofía #filocharlando #filosofiaenlared #adultos #p0rn0 #entrevistas #díainternacionaldelamujer
