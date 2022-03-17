🗣 Platicamos con Xintong y Teresa Moya del Centro de Estudios Chinos sobre la cultura china, los retos de aprender idiomas, así como de la historia del Centro de Estudios Chinos, entre muchas cosas más. 📲 Conoce más sobre el Centro de Estudios Chinos: Sitio Web: https://centrodeestudioschinos.com IG: https://www.instagram.com/centrodeestudioschinos/ YT: https://www.youtube.com/channel/UCPxQ1BY_Kzq6DlVYVkCzNZA FB: https://www.facebook.com/centrodeestudioschinosGranada/ Spotify: https://open.spotify.com/show/0yAq2t88lSzdKQcEIGL8vc #china #estudiarchino #cec #centrodeestudioschinos #clasesdechino #mandarin #escueladechino #pronunciaciónconxintong #filosofiaenlared
#Filocharlando no. 46 | Xintong y Tere Moya (Centro de Estudios Chinos)
mar 17, 2022
Filosofía en la Red
En Filosofía en la Red también tenemos podcasts. ¡No te pierdas todos nuestros programas!
