Filocharlando no. 47 | Juan Alejandro Henríquez Peñailillo

🗣 Platicamos con Juan Alejandro Henríquez Peñailillo (@uan.alejandrohp), director y fundador del @colectivofilopoiesis; académico disciplinar en la Universidad de las Américas, profesor de filosofía; máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología digitales, becario ANID en ciencias de la educación; sobre educación y tecnología, los retos de esta en la época actual, sobre sus trabajos en derechos humanos así como de la historia del Colectivo Filopóiesis, entre muchas cosas más.
Conoce más sobre Juan Alejandro:
Sitio Web: https://www.juanhenriquez.cl
Y sobre el Colectivo Filopóiesis:
Sitio Web: www.filopoiesis.cl
