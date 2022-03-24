Στοά

#Filocharlando no. 47 | Juan Alejandro Henríquez Peñailillo
#Filocharlando no. 47 | Juan Alejandro Henríquez Peñailillo

mar 24, 2022

🗣 Platicamos con Juan Alejandro Henríquez Peñailillo (@uan.alejandrohp), director y fundador del @colectivofilopoiesis; académico disciplinar en la Universidad de las Américas, profesor de filosofía; máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología digitales, becario ANID en ciencias de la educación; sobre educación y tecnología, los retos de esta en la época actual, sobre sus trabajos en derechos humanos así como de la historia del Colectivo Filopóiesis, entre muchas cosas más.

📲 Conoce más sobre Juan Alejandro: 

Sitio Web: https://www.juanhenriquez.cl

📲 Y sobre el Colectivo Filopóiesis:

Sitio Web: www.filopoiesis.cl

