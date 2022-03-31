Στοά

Στοά

Στοά
Filosofía en la Red
#Filocharlando no. 48 | Florencia Abadi
0:00
-1:04:13

#Filocharlando no. 48 | Florencia Abadi

Avatar de Filosofía en la Red
Filosofía en la Red
mar 31, 2022

🗣 Platicamos con Florencia Abadi (@florenciaabadi, dra. en filosofía (UBA), investigadora adjunta del CONICET, docente de estética de la UBA sobre estética, la belleza, el amor y el deseo, así como de su más reciente libro "El sacrificio de Narciso" en el que, acompañándose del personaje mitológico nos lleva a redescubrir al personaje.

📺  Mira la charla en YouTube: https://youtu.be/K1Y0RtEoTJA

📚 Lee la reseña del libro: https://filosofiaenlared.com/2022/03/resena-el-sacrificio-de-narciso-de-florencia-abadi/

📲 Sigue a Florencia:

IG: https://www.instagram.com/florenciaabadi/

#filocharlando #filosofíaenlared #florenciaabadi #narciso #amor #deseo #charlas

Discusión sobre este episodio

Avatar de User

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Plataforma de Divulgación Filosófica, S.A.S. de C.V. · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura