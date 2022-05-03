Στοά

#Filocharlando no. 50 | Making Of 🛠️ 🖥️
may 03, 2022

El día de hoy se llega a 50 episodios de Filocharlando: el programa de entrevistas de Filosofía en la Red; para celebrarlo, Miguel Ángel quizo hacer algo súper especial y fue: llevarte y contarte cómo es que sucede.   

Descubre en este episodio la historia de Filocharlando, cómo se prepara cada una de las entrevistas, las experiencias y legado, descubre el set de filmaciones, ¡y mucho más!  

📺 Puedes ver el episodio y descubrir el set de filmación en YouTube: https://youtu.be/ZMX4pAudkA4

¡Gracias por acompañarnos a estos primeros cincuenta programas!   No dejes de suscribirte para no perderte nuevos episodios, así como de seguirnos en todas nuestras redes sociales.   

👉 https://enlaces.filosofiaenlared.com

