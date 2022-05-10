Στοά

Στοά

Στοά
Filosofía en la Red
#Filocharlando no. 51 | Argentina Sandoval
0:00
-45:32

#Filocharlando no. 51 | Argentina Sandoval

Avatar de Filosofía en la Red
Filosofía en la Red
may 10, 2022

🗣 Platicamos con Argentina Sandoval (@argentina_phyloarts), doctora en filosofía, sobre los cafés filosóficos: qué son, para qué sirven; también charlamos acerca de la consultoría filosófica: ¿sirve, para quién es? Y sobre el cine y la función de la filosofía en el séptimo arte.  

📺 También puedes ver la charla en YouTube: https://youtu.be/IAjpKek7gXg

📲 Sigue a Argentina Sandoval en:   

IG: https://www.instagram.com/argentina_phyloarts/
FB: https://www.facebook.com/argentinasandovalfilos/    

#filocharlando #filosofíaenlared #charlas #filosofía

Discusión sobre este episodio

Avatar de User

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Plataforma de Divulgación Filosófica, S.A.S. de C.V. · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura