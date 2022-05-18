Στοά

#Filocharlando no. 52 | Roberto Azar
#Filocharlando no. 52 | Roberto Azar

may 18, 2022

🗣 En esta ocasión platicamos con Roberto Azar (@filoen1minuto):  un "profesor comunicador”. Él es Profesor, Licenciado y Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). También es Locutor Integral por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).    

📺 Mira la entrevista en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/QMdAq-wE7mw

📲 Sigue a Roberto acá:  

IG: https://www.instagram.com/filoen1minuto/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCjcnmR4o6nsreOZbhj27PcA
TikTok: https://www.tiktok.com/@roberazarfilocutor    

#filocharlando #filosofíaenlared #charlas #filosofía

