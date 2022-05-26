Στοά

#Filocharlando no. 53 | Eloísa de Castro
may 26, 2022

🗣 En esta ocasión platicamos con Eloísa de Castro (@elodecastrooficial): filósofa y soprano lírica sobre la "mezcla" de mundos tan aparentemente diversos como el heavy metal y la filosofía, pero que, al mismo tiempo, en dicha unión nos invitan a reflexionar. También hablamos de los prejuicios que, por ser mujer, se topa en el mundo del espectáculo, y también en la filosofía. Nos cuenta además sobre su libro: "Antiética del narcisista", un ensayo filosófico sobre el mito de narciso y las consecuencias que tiene en el campo de la ética y el impacto social.  ¡Entre muchas cosas más!  

