Filocharlando no. 53 | Eloísa de Castro

🗣 En esta ocasión platicamos con Eloísa de Castro (@elodecastrooficial): filósofa y soprano lírica sobre la "mezcla" de mundos tan aparentemente diversos como el heavy metal y la filosofía, pero que, al mismo tiempo, en dicha unión nos invitan a reflexionar. También hablamos de los prejuicios que, por ser mujer, se topa en el mundo del espectáculo, y también en la filosofía. Nos cuenta además sobre su libro: "Antiética del narcisista", un ensayo filosófico sobre el mito de narciso y las consecuencias que tiene en el campo de la ética y el impacto social. ¡Entre muchas cosas más!

📺 Mira la entrevista en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/GsyeKZbl2xw

📲 Sigue a Eloísa acá: IG: https://www.instagram.com/elodecastrooficial/

Adquiere el libro de Eloísa en https://www.casadellibro.com/ebook-antietica-del-narcisista-ebook/9788411151108/12578351

#filocharlando #filosofíaenlared #charlas #filosofía