#Filocharlando no. 56 | Cristóbal Sánchez Gutiérrez
ago 21, 2022

🗣 En esta ocasión platicamos con Cristóbal Sánchez Gutiérrez (@crissgutierrez_), estudiante de filosofía en la Universidad de Sevilla (España). Co-creador del podcast ReflexMind.fm, un lugar para oírnos aprendiendo.   

Con él platicamos sobre su pasión por la fotografía y sobre cómo este pasatiempo se mezcla con su amor a la filosofía; también sobre la eterna disyuntiva entre el bien y el mal y el cómo podemos vivir, en el siglo XXI, bajo el estoicismo, ¡entre muchas cosas más!  

