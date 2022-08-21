Filocharlando no. 56 | Cristóbal Sánchez Gutiérrez

🗣 En esta ocasión platicamos con Cristóbal Sánchez Gutiérrez (@crissgutierrez_), estudiante de filosofía en la Universidad de Sevilla (España). Co-creador del podcast ReflexMind.fm, un lugar para oírnos aprendiendo.

Con él platicamos sobre su pasión por la fotografía y sobre cómo este pasatiempo se mezcla con su amor a la filosofía; también sobre la eterna disyuntiva entre el bien y el mal y el cómo podemos vivir, en el siglo XXI, bajo el estoicismo, ¡entre muchas cosas más!

📲 Sigue a Cristóbal:

IG: https://www.instagram.com/crissgutierrez_/

🎧 Escúchalo en su podcast:

Spotify: https://open.spotify.com/show/7fkGhZjPTXa7NRDUIsKcDb?si=0eDWYDyWS1GIW2nh28_MFQ

📺 Mira el episodio en YouTube: https://youtu.be/FjWjq3ya5AQ

