Hubo algo distinto en esta FILOCONF 2025. No fue solo el programa ni la cantidad de ponentes, sino esa sensación de estar participando en algo que nos sobrepasaba. Durante seis días, las pantallas se convirtieron en ventanas abiertas hacia un mundo donde pensar todavía importa. Uno podía entrar desde cualquier lugar, sin credenciales ni títulos, y sentirse parte de algo más grande: una comunidad que, entre preguntas, buscaba seguir creyendo que la filosofía tiene algo que decirnos en pleno 2025.

Desde los primeros minutos, con Richie hablando sobre los valores epistémicos en la mecánica cuántica, se comprendió que esta no sería una semana más. Su voz, llena de calma, nos hizo pensar que incluso en los confines de la física hay un pulso humano. Luego vino Jaime con “Integridad: virtud epistémica para democracias inteligentes” y su reflexión fue más que una disertación: fue un recordatorio. Que pensar bien no es un lujo intelectual, sino una responsabilidad colectiva.

Quizá lo más hermoso fue esa sensación de habitar un mismo tiempo sin estar en el mismo lugar. Las voces se entrelazaban desde distintos países, las ideas se extendían más allá del horario de transmisión y los comentarios se volvían parte del tejido del evento. Frente a un mundo donde todo dura segundos, la FILOCONF propuso algo casi subversivo: detenerse. Escuchar. Preguntar sin la urgencia de responder.

Y entonces uno se daba cuenta de que la filosofía no era un asunto de especialistas, sino un refugio que seguía ahí para quien se atreviera a entrar. Como si el pensamiento —tan antiguo, tan frágil— todavía supiera sostenernos cuando todo parece moverse demasiado rápido.

Filosofar en medio del ruido

A mitad de la semana, la conversación giró hacia lo cotidiano. Carla, en “La filosofía en el mundo actual: intereses y disciplina”, no habló de teorías complejas, sino de cómo sobrevivir con pensamiento en un mundo que ya no quiere pensar. Su voz era cercana, como quien confiesa que también se siente agotada, pero no se rinde. En su charla, la filosofía volvió a tener cuerpo: dejó de ser un discurso y se volvió respiración.

Jessica, por el contrario, nos confrontó con un problema que todos conocemos y pocos enfrentan: la desinformación. Su conferencia, “Comunicar ciencia en internet: desafíos e importancia”, fue un espejo de nuestras contradicciones. Habló de responsabilidad, pero también de compasión. De cómo difundir conocimiento es una forma de cuidar al otro, no solo de tener la razón.

Y entonces llegó Andrea, con “La paradoja de la felicidad: ¿por qué buscamos lo que nos hace infelices?”. Su pregunta atravesó la pantalla y se instaló en la mente de todos. Porque no hablaba de felicidad como idea, sino como ausencia. Como ese deseo constante que nunca se apaga del todo. Mariana, con “La est(ética) de Spinoza”, continuó ese hilo invisible y nos recordó que la belleza no se contempla: se vive. Que pensar puede ser también un gesto estético, una forma de reconciliación con el mundo.

Hubo algo profundamente humano en esos días. Cada conferencia parecía abrir una pequeña grieta por donde entraba la luz. Y entre comentario y comentario, uno sentía que algo estaba pasando, que no era solo información lo que se compartía, sino algo más íntimo: la esperanza de que el pensamiento siga teniendo sentido.

Entre la memoria y el porvenir

Hacia el final de la semana, la FILOCONF empezó a hablar en otro tono. No tanto de teorías, sino de lo que somos. Sara, con “Narrar el pasado hoy”, abrió un espacio que no era solo intelectual, sino emocional. Nos recordó que el pasado no desaparece, sino que se transforma según cómo lo contamos. Hablar del ayer, dijo, es una forma de cuidarnos hoy. Y sin decirlo explícitamente, planteó algo que todos sentimos: que el mundo necesita nuevas maneras de narrarse para poder sanar.

Julia, con “Pensar la ética del futuro”, recogió ese hilo y lo lanzó hacia adelante. Habló de ectogénesis, de los límites entre lo humano y lo técnico, pero en el fondo hablaba de lo mismo que Sara: del cuidado. Del modo en que nuestras decisiones, hoy, darán forma a las generaciones que aún no existen. Juntas, sin proponérselo, trazaron el mapa simbólico de esta edición: la necesidad de pensar la continuidad entre la memoria y el porvenir.

Esa misma energía recorrió otras charlas que, de distintas maneras, nos enfrentaron al presente. Giovanni lo hizo con “Las cinco épocas de los superhéroes”, invitándonos a mirar la cultura popular como una mitología moderna. No se trataba de cómics, sino de esperanza. De cómo seguimos buscando figuras que nos recuerden que todavía es posible resistir. Y luego, el Club de Lectura de Filosofía en la Red cerró con esa calidez que solo tienen los encuentros sinceros: sin solemnidad, sin teoría, solo la emoción de compartir lo que se ha leído, sentido y vivido.

Para entonces, ya nadie estaba “viendo” la FILOCONF. Todos la estábamos sintiendo. Había pasado de ser un evento digital a una presencia real, íntima, incluso necesaria.

Lo que sigue latiendo

Ahora que todo ha terminado, hay algo curioso: el silencio posterior no suena a final, sino a comienzo. Como si cada conferencia hubiera dejado una semilla que seguirá germinando en los días que vienen. Quizá eso sea lo más importante: la sensación de que pensar, en medio del caos, sigue siendo posible.

Las voces de la FILOCONF 2025 no se disuelven. Quedan ahí, como huellas de una conversación más grande que nosotros. Nos recordaron que el pensamiento no es solo una tarea de especialistas, sino una forma de estar en el mundo con más conciencia, más calma y más ternura.

Porque en el fondo, de eso se trató todo: de volver a sentir que la filosofía no es algo ajeno, sino una manera de estar vivos. Que detrás de cada idea hay una historia, detrás de cada teoría una emoción, detrás de cada pregunta un deseo profundo de comprender.

La FILOCONF 2025 no cierra, respira. Permanece en quienes escucharon con atención, en quienes se permitieron dudar, en quienes descubrieron —aunque fuera por un instante— que pensar también puede ser una forma de amar.

Nos volveremos a encontrar del 9 al 14 de noviembre de 2026 en la FILOCONF 2026, cuando la filosofía vuelva a abrir sus alas sobre el mundo digital. Ojalá lleguemos con más preguntas que certezas, porque tal vez esa sea la señal de que seguimos vivos.

