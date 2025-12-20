A veces la filosofía no aparece donde se supone que debería. No está en un aula silenciosa ni en un libro subrayado con furia, sino en una canción que escuchamos de camino al trabajo, en una escena de una serie que se nos queda atravesada varios días, en una película que no sabemos bien por qué nos incomoda. Hay algo ahí que insiste, que se repite, que no se deja cerrar del todo. Y quizá por eso volvemos a poner la canción, a pensar esa escena, a recomendar la película como quien comparte una pregunta sin formularla del todo.

Durante mucho tiempo se nos enseñó que la cultura popular era algo menor, un entretenimiento, un descanso de lo serio. Pero basta prestar atención para notar que ahí también se juegan cosas decisivas: ideas sobre quiénes somos, qué deseamos, qué vale la pena sostener. No es una filosofía de conceptos cerrados, sino de gestos, de imágenes, de letras que no siempre dicen exactamente lo que parecen decir. Y tal vez por eso funciona: porque no llega como una lección, sino como una experiencia.