Nota editorial: En Filosofía en la Red, cuando el término dios se escribe en minúscula, responde a un criterio filosófico y editorial, no a una postura de respeto o irreverencia hacia ninguna tradición religiosa. Se utiliza como concepto de análisis, del mismo modo que otros términos filosóficos, sin prejuzgar las creencias de quienes leen.

Para las vacaciones de Semana Santa hicimos un viaje con mi prometida a los parques de Orlando. El primero de abril, mientras esperábamos el ingreso a una de las atracciones, ella me mostró, emocionada, un punto en el cielo. Se observaba un objeto que ascendía dejando una estela de fuego. Recordamos que para ese día estaba programado el despegue de una nave de la NASA que se dirigiría a la Luna por primera vez desde 1972. Lo que estábamos viendo era el Artemis II.

Estuvimos impactados durante varios días. Nuestra emoción, creo, tenía que ver con haber sido testigos de algo que parecía incomparablemente grande y distante de nuestra propia experiencia. Nos alegraba haber visto una nave que, en ese instante, se adentraba en la inmensa oscuridad del universo.

Unos días después del despegue, los miembros de la tripulación emitieron un video que se hizo viral. El astronauta Victor Glover describió lo extraordinario que es contemplar la existencia de la vida en nuestro planeta en medio de la vastedad del universo. En palabras de Glover:

Ustedes son especiales en toda esta nada. Esto es una gran cantidad de nada, esto que llamamos universo. Ustedes tienen este oasis, este lugar hermoso en el que podemos existir juntos1.